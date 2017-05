One Piece: Unlimited World Red – Bekommt Portierung für Switch und PS4

In der neusten Ausgabe des japanischen Jump Magazins teilte Bandai Namco mit, dass One Piece: Unlimited World Red für die Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen wird. Das Spiel wird als Deluxe Edition erscheinen und ist eine Portierung der damaligen 3DS, PS3, PS Vita und Wii U Versionen. Als Inhalt winken euch zusätzlich alle für das Spiel erschienenen DLCs.

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition soll am 24. August 2017 in Japan erscheinen. Ein Releasedatum für Europa steht bislang noch nicht fest. Auch über die Neuheiten des Spiels ist bislang noch nichts bekannt, außer, dass es einen 2-Spieler Koop-Modus geben wird, allerdings nur offline.

Quelle: gamestalk.net