Nintendo – Das sind die Pläne für die E3 2017

Jedes Jahr fragt sich die Fangemeinde aufs neue: Was wird Nintendo zur E3 veranstalten? Die Antwort für dieses Jahr gibt es nun auf der offiziellen Website. Wie mittlerweile von Nintendo gewohnt wird es keine große Pressekonferenz geben. Stattdessen kann man am 13. Juni ab 18:00 Uhr den Livestream „Nintendo Spotlight: E3 2017“ verfolgen, in denen vor allem die Switch-Spiele im Vordergrund stehen, die noch 2017 erscheinen. Besonders im Fokus liegt dabei natürlich Super Mario Odyssey, welches auf der Messe spielbar sein wird.

Treehouse und zwei Turniere sind auch mit von der Partie

Wie schon in den vergangenen Jahren gestaltet Nintendo sein Programm der E3 rund um das Nintendo Treehouse, ein durchgängiger Livestream, in dem die neuesten Titel angespielt werden. An allen drei Messetagen, sprich vom 13. bis zum 15 Juni, werden auf der Livebühne die Spiele präsentiert, zu sehen auf dem offiziellen Twitch-Kanal. Des weiteren wird es zwei Turniere geben, einmal zu Splatoon 2 am 13. Juni und ein ARMS-Turnier am 14. Juni.

Quelle: Nintendo