Nintendo Switch – Docking-Station bald einzeln erhältlich

Bislang kann die Nintendo Switch seit ihrem Release im März diesen Jahres nur als Komplettpaket mit der Docking-Station erhältlich. Doch ab Juni 2017 soll es in Europa möglich sein, die Station einzeln erwerben zu können. Nintendo kündigte dies auf dem eigenen Twitter-Account an. In den USA ist die seperate Docking-Station bereits ab dem 19. Mai 2017 erhältlich.

Ab Juni ist die Docking-Station einzeln erhältlich

Laut dem Post soll die Docking-Station mitsamt Netzteil und HDMI-Kabel ab dem 23. Juni 2017 im Handel erscheinen. Einen offiziellen Preis gibt es bislang noch nicht, doch in den USA verlangt man 90 USD für die Station. Mit einer zweiten Docking-Station ist es möglich, das Fernsehgerät unkompliziert zu wechseln.

Ein neues Zubehörset mit #NintendoSwitch Station, Netzteil und HDMI-Kabel ist ab 23.06. erhältlich. pic.twitter.com/NpwtXaNlWa — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) May 10, 2017

Quelle: NintendoDE (via Twitter)