EA Sports UFC 3 – Offiziell angekündigt

Im aktuellen Geschäftsbericht vom Publisher Electronic Arts wurden allerhand Infos Preis gegeben. Eine dieser Infos ist, dass wohl im kommenden Jahr EA Spors UFC 3 erscheinen wird. Der Release ist für das laufende Geschäftsjahr 2018 angekündigt, welches ein Release zwischen Januar und März 2018 wahrscheinlich macht. Damit hält EA an der Veröffentlichungsstrategie fest, die beliebte Mixed Martial Arts Reihe in einem zwei Jahres Zyklus weiterzuführen. Weitere Infos gibt es zum Spiel allerdings noch nicht.. Es ist wohl davon auszugehen, dass das Spiel wahrscheinlich für Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Quelle: EA.com