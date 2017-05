The Caligula Effect – Trotz Verschiebung im Store erhältlich

Von vielen Vita und Persona Fans wurde der Release von The Caligula Effect ja bereits freudig erwartet. Heute morgen kam dann jedoch die Enttäuschung gefolgt von Erleichterung und je Menge Verwirrung. Doch was war passiert?

Heute früh postete Atlus via Twitter eine Meldung, dass sich der Release in Europa auf unbestimmte Zeit verschieben würde. Natürlich kam diese Meldung nicht sehr gut an insbesondere da man bis zum eigentlichen Releasedatum des Titels gewartet hatte. Wenigen Stunden später kam dann aber die Überraschung. Wer den Playstation Store aufsucht kann das Spiel nämlich problemlos finden und kaufen. Atlus hat sich dazu bisher noch nicht geäußert. Wer interessiert ist sollte also vielleicht lieber zugreifen (aktueller Preis 39,99€).

In regards to the European release of The Caligula Effect, please see the note below pic.twitter.com/tm5eba3ILw

— Atlus U.S.A., Inc. (@AtlusUSA) 9. Mai 2017