Rime – Neues Entwicklertagebuch-Video veröffentlicht

Zu dem am 26. Mai für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinenden Puzz-Adventure Rime ist ein neues Entwicklertagebuch-Video erschienen. Grey Box, Six Foot und Entwickler Tequila Works erläutern darin die Spielwelt und die darin enthaltenen Puzzles. Rime soll auch für Nintendo Switch im Sommer erscheinen.

Im Mittelpunkt dieses Prozesses stand die Gestaltung von Umgebungen und Herausforderungen, die den Spieler durch die Erforschung von eher ruhigeren Elementen wie Licht, Klang, Perspektive und Zeit fordert – anstatt durch banale Eingabeaufforderungen. Diese subtileren Züge bauen über den Verlauf der Reise ein tieferes Gefühl von persönlicher Bindung auf und machen die Erforschung der Insel zu einer ganz besonderen Erfahrung.

Quelle: Grey Box (via Youtube-Video), JPGames