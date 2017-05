NBA 2K18 – Erste Details bekannt gegeben

Wie in jedem Herbst erwarten uns auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Sportspiele. Eines der beliebtesten ist zweifelsohne die NBA 2K Reihe. Heute hat 2K Sports erste Detail zur kommenden Basketballsimulation bekannt gegeben. Demnach wird das Spiel am 15. September erscheinen. Neben der Standard Variante wird es, wie in den letzten Jahren wieder eine Legend und eine Legend Gold Edition geben. Coverstar der diesjährigen Gold Edition wird kein geringerer als Basketball Legende Shaquille O’Neal sein. Die beiden Legend-Editionen des Basketballspiels enthalten folgende Boni:

NBA 2K18 Legend Edition:

100.000 VC

20 MyTEAM Packs* (beinhaltet eine garantierte Shaq Karte und Team2K Karte)

Shaq Attaq Schuhe

Shaq Jerseys und Apparel

Ein Championship Ring

NBA 2K18 Legend Edition Gold

Alle Inhalte der Legend Edition

Zusätzliche 150.000 VC (250.000 insgesamt)

20 zusätzliche MyTEAM Packs* (40 insgesamt inklusive garantierter Shaq Karte and Team2K Karte)

Shaq’s Jersey Collection

NBA 2K18 – Shaq Legend Reveal Trailer

Desweiteren werden alle Varianten verschiedene Vorbestellerboni beinhalten. Diese wird 2K Sports allerdings erst an einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Vorbesteller der Playstation 4 Fassung werden, neben den normalen Vorbestellerboni, auch ein Menühintergrundbild erhalten.

