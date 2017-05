Injustice 2 – Championship startet auf PlayStation 4 mit 600.000 US-Dollar Preisgeld

Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute die Injustice 2 Championship Series Presented by PlayStation 4 angekündigt, ein weltweites eSport-Event rund um das kommende Injustice 2 von den NetherRealm Studios. Für die 2017er Serie arbeitet Warner Bros. mit ESL, Gamelta esports Professional League, GameStop, PlayStation 4 und Twitch zusammen, um Martial Arts-Communities auf der ganzen Welt weiter aufzubauen. Das Event bietet Amateuren und Pro-Gamern in Nordamerika, Europa und Lateinamerika die Gelegenheit, in verschiedenen Events um einen Teil des 600.000 US-Dollar umfassenden Preispools zu kämpfen.

Die besten Spieler der verschiedenen Wettbewerbe qualifizieren sich für das Serienfinale im Herbst.

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment