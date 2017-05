gamescom 2017- Saturn startet Ticketverkauf

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Elektromarkt-Kette Saturn am Vorverkauf der Tickets für die gamescom 2017, die größte Spielemesse in Europa. Die Karten könnt ihr in allen 155 Märkten deutschlandweit erwerben. Bis zum 22.08.2017 zahlt ihr den regulären Preis von 14 €, ermäßigt gibt es die Karten schon für 8,50 €. Falls ihr die Messe am Samstag besuchen wollt, müsst ihr euer Portmonee weiter öffnen und 4 € extra bezahlen. Dieses Angebot gilt wie immer nur solange der Vorrat reicht. Dazu warnt der Veranstalter:

Saturn hat ein großes Kontingent für seine Kunden reserviert, doch auch in diesem Jahr wird mit einem Run auf die Karten gerechnet. Daher sollte man beim Kartenkauf für die gamescom 2017 am besten keine Zeit zu verlieren.

Gutschein statt Eintrittskarte

Allerdings gibt es in diesem Jahr eine Neuerung im Vergleich zu den Vorjahren: Ihr erhaltet mit dem Kauf lediglich einen gamescom Ticket-Gutschein, den ihr im gamescom Ticket-Shop gegen eine personalisierte Eintrittskarte eintauschen müsst. Diese müsst ihr im Anschluss ausdrucken oder auf euer Smartphone laden. Das Ticket berechtigt zudem die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln der Verkehrsverbünde Rhein-Sieg und Rhein-Ruhr.

Quelle: Koelnmesse