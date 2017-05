Agents of Mayhem – Erstes Agenten Team wird im Video vorgestellt

Heute ist wieder Mayhem-Montag und ein erster von drei Agenten wurde im Video vorgestellt. Hollywood, Mayhem’s Gesicht in der Öffentlichkeit und selbsternannter Marketing-Experte, kam auf die Idee hinter der Franchise Force. Gemeinsam mit Fortune und Hardtack gehört der ehemalige Schauspieler zu den ersten Rekruten, die sich Persephone Brimstone angeschlossen haben. Es ist daher für ihn nur natürlich, dass das Trio die treibende Kraft hinter der Marke Mayhem bildet. Natürlich ist es auch irgendwie hilfreich, dass sich die drei Charaktere und ihre Fähigkeiten im Kampf nahezu perfekt ergänzen. Fortune, wendig und schnell, Hardtack massiv und auf kurze Distanz tödlich sowie natürlich Hollywood selbst, der die perfekte Mischung beider Kampfstile widerspiegelt.

Erster Agents of Mayhem Agent im Video

In bester Tag-Team-Manier können die Agenten, dank der von LEGION erbeuteten Teleporter-Technologie, jederzeit fliegende Wechsel im Kampfgeschehen vornehmen und so ihre Fähigkeiten perfekt kombinieren. Da immer nur ein Charakter aktiv ist, regenerieren die ruhenden Agenten in ihren Pausen, um schnellstmöglich wieder für den Einsatz bereit zu sein, wenn eine Situation ihre speziellen Fähigkeiten erfordert.

Agents of Mayhem erscheint am 18. August für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Quelle: Deep Silver