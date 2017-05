Miitopia – Zehnminütiges Gameplay-Video veröffentlicht

Das in Japan bereits seit Dezember 2016 erhältliche Rollenspiel Miitopia lässt im Westen noch auf sich warten. Bevor das Spiel am 28. Juli 2017 für Nintendo 3DS erscheint, müssen sich die Spieler hier also noch ein wenig in Geduld üben. Um dieses Warten ein klein wenig erträglicher zu machen veröffentlichte IGN nun ein zehnminütiges Gameplay-Video. Darin zu sehen ist der Mii von Reggie Fils-Aimé, Chef von Nintendo of America, der mit einer Bratpfanne die Diener des bösen „Dunklen Lords“ verhaut. Wie es sich für ein klassisches Rollenspiel gehört, soll der Spieler in Miitopia die gleichnamige Welt vor eben jenem Dunklen Lord retten und weist dafür den eigens erstellten Miis diverse Klassen wie z.B. Magier oder Krieger zu. Besitzer von Tomodachi Life können ihre Miis übrigens auch einfach importieren.

