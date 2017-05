Starcraft – Fan findet Gold-Master-CD

Unglaublich aber war, Reddit User „Khemist49“ machte einen erstaunlichen und seltenen Fund. Khemist49 ersteigerte bei einer Ebay Aktion eine „Kiste voll mit Blizzard Zeug“ und genau in dieser Kiste fand er eine Golde CD die mit „StarCraft Gold Master Source Code“ beschriftet war. Bei der goldenen CD handelt es sich tatsächlich um die Source Code-CD vom orginalen StarCraft Spiel von 1998. Khemist49 war unsicher, was er mit dieser CD anstellen sollte und berichtete auf Reddit von seiner Errungenschaft. Viele Nutzer forderten ihn auf, die Daten der CD online zu stellen und auch Blizzard selbst wurde schnell auf den entsprechenden Reddit Beitrag aufmerksam. Die Anwälte von Blizzard legten Khemist49 nahe, die CD an das Unternehmen zurück zu geben, da es sich hierbei um Betriebsgeheimnisse handle, welche ebenfalls als geistiges Eigentum des Unternehmens gelten. Khemist49 entschied sich dazu, der Bitte von Blizzard nachzukommen und schickte die CD zurück.

Persönliche Einladung zur BlizzCon

Diese Aktion sollte sich für Khemist49 mehr als auszahlen, zuerst einmal erhielt er von Blizzard als Dankeschön ein Exemplar von Overwatch geschenkt und oben drauf gab es noch einen 250 US-Doller Gutschein für den Blizzard Store. Und als wäre all das noch nicht genug, erhielt Khemist49 nach einigen Tagen einen Anruf von einem Blizzard-Mitarbeiter und wurde persönlich zur BlizzCon – Anfahrt, Übernachtung und Verpflegung inklusive eingeladen. Ihr denkt daswar alles? Weit gefehlt zusätzlich erhielt Khemist49 auch noch ein weiteres Goodie-Paket mit PC-Peripherie und Merchandise zu Diablo und Overwatch. Blizzard selbst bestätigte dies wenig später in einem Interview mit der englischsprachigen Seite Kotaku.

