Pokémon – Kids Tour startet auch in diesem Jahr

Falls ihr an bestimmten Wochenenden diesen Jahres nichts vorhabt und ein junger Pokémon-Fan seid, dann könnte euch die Pokémon Kids Tour zusagen. Denn seitdem die Pokémon Days nicht mehr stattfinden, können Fans auf der Tour an Events teilnehmen und bei allerlei Aktionen mitmachen. Folgende Städte nehmen dieses Jahr an der Pokémon Kids Tour teil:

Datum Stadt Event 28.05. Frankfurt am Main / Festival4Family Commerzbank Arena 60528 Frankfurt 03.-04.06. Berlin / 9. WeltSpielTag Alexanderplatz 10178 Berlin 24.-25.06. Stuttgart / 15. Kinder- und Jugendfestival Schlossplatz

70173 Stuttgart 01.-02.07. Hamburg / MOPA Kindertag Trabrennbahn Bahrenfeld

22761 Hamburg 08.-09.07. Köln / DUDA Kinderfest Schokoladen-

Museum50678 Köln 15.-16.07. Günzburg / LEGOLAND LEGOLAND LEGOLAND Allee 2

89312 Günzburg

Von Mai bis Mitte Juli habt ihr in sechs deutschen Städten Gelegenheit, die exotischen Inseln der Alola-Region zu erkunden. Unter dem Motto „Dein Start ins Abenteuer“ geht die Pokémon Kids Tour wieder auf ihre sommerliche Rundreise. Im Jahr 2017 stehen die neuen Titel Pokémon Sonne und Pokémon Mond für die tragbaren Konsolen der Nintendo 2DS & 3DS-Familie im Mittelpunkt. Für zusätzlichen Spielspaß sorgen die Editionen Pokémon Alpha Saphir und Pokémon Omega Rubin sowie Pokémon Super Mystery Dungeon. Und natürlich gibt’s wieder jede Menge zu gewinnen.

Reise durch die Alola-Region

Im ersten von drei Zelten erhalten die Kids einen Pass für ihre Reise nach Alola. Außerdem können sie hier entscheiden, welches der drei neuen Starter-Pokémon Bautz, Flamiau und Robball sie auf ihrer Entdeckungstour begleiten soll. Danach durchlaufen sie drei Stationen, die nach den Inseln Akala, Ula Ula und Poni aus den Spielen Pokémon Sonne und Pokémon Mond benannt sind. Auf Akala erfahren sie alles Wichtige über die neuen Pokémon der Alola-Region, insbesondere wie sich die unterschiedlichen Pokémon-Typen zueinander verhalten. Auf Ula Ula lernen sie wie man Pokémon fängt, trainiert und richtig pflegt. Und schließlich dürfen sie auf der Insel Poni ihren Pokémon Trainer nach Lust und Laune gestalten und einkleiden. Wer alle Stationen absolviert hat und die entsprechenden Stempel in seinem Pass vorweisen kann, darf nicht nur an einem Gewinnspiel teilnehmen, sondern sich auch auf eine kleine Pokémon Wundertüte freuen. Darin stecken Goodies und das Pokémon Magazin von Panini.

Im zweiten Zelt wird den Pokémon-Fans die neue Z-Attacke aus Pokémon Sonne und Pokémon Mond demonstriert. Dafür können sie eine Demo-Station mit Nintendo 2DS & 3DS nutzen sowie den Pokémon Z-Ring von Kooperationspartner TOMY, der sich automatisch mit den neuen Pokémon-Spielen verbindet. Außerdem dürfen die Kids in der Mal-Ecke dieses Zelts kreativ werden oder einen Blick ins neue Pokémon Magazin werfen.

Das dritte Zelt schließlich entspricht dem Festival-Plaza, wie die Kinder ihn jüngst in Pokémon Sonne und Pokémon Mond kennengelernt haben. Dort haben sie ausgiebig Gelegenheit miteinander zu spielen und – sofern sie ihre eigene Konsole mitgebracht haben – auch Pokémon untereinander zu tauschen. Wer sich richtig etwas zutraut, kann hier auch die Promoter oder bekannte YouTuber, die bei der Pokémon Kids Tour immer mal wieder vorbeischauen, zu einem Pokémon-Kampf herausfordern.

Selbstverständlich gibt es auch bei der Pokémon Kids Tour 2017 wieder eine Tombola mit tollen Preisen, darunter Nintendo 2DS-Konsolen und Plüsch-Pokémon. Obendrein kann jeder, der Pokémon Go auf sein Smartphone installiert hat, an einem speziellen Gewinnspiel teilnehmen, dessen Preise noch nicht verraten werden. Ein Gewinn ist der Besuch der Pokémon Kids Tour auf jeden Fall. Und alle, die eine schöne Erinnerung an einen lustigen Spiele-Nachmittag mit nachhause nehmen möchten, dürfen sich mit dem großen, knuddeligen Pikachu Walking Act ablichten lassen.

Quelle: Nintendo