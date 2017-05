Overwatch – Wahrscheinlichkeiten der Lootboxinhalte veröffentlicht

Lootboxen sind ein Aspekt von Overwatch, welches die Spieler dazu anregen soll, noch mehr Geld auszugeben. Man kann auch welche durch die Arcade oder Level-Ups ingame erhalten, doch Sammler wollen natürlich viel mehr Möglichkeiten auf Loot haben, vor allem bei Events. Doch wie wahrscheinlich ist es in Overwatch, den nächsten epischen oder gar legendären Skin zu bekommen? Diese Informationen sind jetzt veröffentlich worden, zumindest in China.

Seltene Items sind garantiert

Seit dem 1. Mai ist in China ein vom Kulturministerium auferlegtes Gesetz für Onlinespiele in Kraft. Dieses zwingt Entwickler, die Wahrscheinlichkeiten von solchen Lootsystemen wie in Overwatch offen darzulegen. Und so wissen Fans nun, wie hoch ihre Chancen auf den nächsten legendären Skin sind. So ist in jeder Lootbox mindestens ein seltenes Item garantiert. Einen epischen Gegenstand findet man im Durschnitt in jeder 5,5 Lootbox. Legendäre Skins sind noch schwerer zu erhalten, sie befinden sich in jeder 13,5 Lootbox. Diese Regeln gelten nur für China, ob die gleichen Wahrscheinlichkeiten also auf die US- und EU-Server zutreffen, ist nicht bekannt. Da es solche Gesetze bisher auch noch nicht bei uns gibt, muss Blizzard diese Infos auch nicht rausrücken.

Quelle: Polygon