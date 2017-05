Fire Emblem Echoes – Letzter FE-Teil für den Nintendo 3DS

In der neusten Ausgabe der Dengeki Nintendo hat Serien-Produzent Hitoshi Yamagami bestätigt, dass es sich bei Fire Emblem Heroes: Shadows of Valentia um den letzten Teil der Hauptserie für den Nintendo 3DS handelt. Allerdings befindet sich noch der Crossover-Titel Fire Emblem Warriors für den New Nintendo 3DS und die Switch bei Koei Tecmo in Entwicklung. Im Jahr 2018 soll ein weiterer Fire Emblem-Titel für die Switch folgen, auf die man sich mehr konzentrieren möchte.

Zudem stellte Nintendo das Strategie-RPG Fire Emblem Heroes: Shadows of Valentia in einem Übersichtstrailer ausführlich vor. Darin werden das Kampfsystem, die Kampfeinheiten, das Erfahrungspunktesystem und viele weitere Details gezeigt. Das Spiel ist der erste Teil der Reihe, der vollständig auf englisch und japanisch synchronisiert wurde.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia erscheint am 19. Mai 2017 für den Nintendo 3DS. Bei dem Spiel ließen sich die Entwickler vom Klassiker Fire Emblem Gaiden aus dem Jahre 1992 inspirieren.

Quelle: Dengeki Nintendo