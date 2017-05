Elex – Berserker-Fraktion in Gameplay-Trailer vorgestellt

Jeder Gothic-Fan kennt das Prinzip der konkurrierenden Fraktionen, zwischen denen sich der Spieler entscheiden muss. Piranha Bytes bleibt seiner Linie weiterhin treu und veröffentlichte nun einen Ingame-Trailer zu der Berserker-Fraktion des für das dritte Quartal 2017 angekündigten Rollenspiels Elex.

Die Berserker fanden einen Weg, Elex in pures Mana umzuwandeln, und transformieren damit die zerfurchten Ödlande Magalans in üppige, lebendige Waldgebiete. Von ihrer Hauptstadt Goliet in Edan ziehen sie aus, um ihre Weltenherzen einzupflanzen – riesige Pflanzen, die dem Planeten neues Leben einhauchen.

Die Berserker lehnen jede Form der Technologie ab, sodass ihre Städte aussehen, als kämen sie direkt aus dem Mittelalter. Wenn es zum Kampf kommt, verlassen sie sich auf Schwerter, Äxte, Armbrüste … und Magie