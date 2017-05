Rocket League – Entwickler geht Parnterschaft mit WWE ein

Bereits in der Vergangenheit ist der Entwickler Psyonix mit Rocket League verschiedene Partnerschaften eingegangen. So erhielt das Spiel in der jüngeren Vergangenheit unter anderem neue Autos passend zum Fast 8 Kinostart oder Hot Wheels Autos. Wie nun der Entwickler mitgeteilt hat ist man eine neue Partnerschaft mit dem Medienunternehmen WWE eingegangen. Allerdings wurde nicht mitgeteilt, welche Pläne ,man mit dieser Kooperation verfolgt. Bisher weiß man nur, dass Rocket League den WWE PPV Backlash am 21. Mai sponsern werden wird.

Quelle: Twitter (Rocket League)