Guild Wars 2 – Vorletzte Episode von Staffel 3 veröffentlicht

„Krisenherd“, der Auftakt zum Staffelfinale, ist jetzt verfügbar. In dieser Episode wird endlich das Geheimnis gelüftet, das die gesamte Staffel beherrscht hat: Wer ist Lazarus? Zuvor entdeckten die Spieler das Fehlen eines Aspektes zur Wiederbelebung von Lazarus. Es kann sich also nicht um den echten Lazarus handeln – sondern um einen Betrüger! Zur gleichen Zeit gibt es neue Hoffnung für den Kampf gegen die Alt-Drachen: Taimi hat eine Maschine entwickelt, die der Zerstörungswut der Alt-Drachen Einhalt gebieten kann. In „Krisenherd“ spitzen sich beide Handlungsstränge zu. Was werden die Spieler entdecken? Können sie die Zerstörung in Tyria abwenden?

Krisenherd als vorletzte Episode veröffentlicht

Zudem erschien die legendäre Rüstung, eine Neuerung, die Schlachtzug-Spieler bereits sehnlichst erwartet haben. Die Spieler können nicht nur das Aussehen dieser ultimativen Rüstung Tyrias ändern, sondern auch ihre Fähigkeiten. Ab dem heutigen Release von „Krisenherd“ können die Spieler die Sammlung vervollständigen und die legendäre Rüstung kann erworben (und in der Garderobe angesehen) werden. Für die Vervollständigung der Sammlung müssen die Spieler das einzige noch lebende Wesen aufsuchen, das in der Bastion der Bußfertigen verbleibt, nachdem das Gefängnis geräumt wurde. Einen Blogbeitrag mit weiteren Informationen zur neuen legendären Rüstung gibt es hier: https://www.guildwars2.com/de/news/legendary-armor-is-coming-soon



Quelle: ArenaNet