For Honor – Start der zweiten Season und neue Charaktere angekündigt

Die erste Season in Ubisoft’s For Honor ist bereits seit einigen Wochen vorbei. Nun hat Ubisoft den Start der zweiten Season bekannt gegeben. Ab dem 16. Mai 2017 können wieder die drei verschiedenen Fraktionen in den Krieg zeihen und feindliche Gebiete erobern. In der zweiten Season gibt es darüberhinaus auch ein paar Neuerungen. Die größte davon werden wohl die beiden neuen Charaktere sein. Denn mit den Zenturio und dem Shinobi betreten zwei neue Kämpfer das Schlachtfeld. Zu eben diesen beiden wurden nun Trailer veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

For Honor Shadow & Might – Shinobi Trailer

For Honor Shadow & Might – Zenturio Trailer

Quelle: youtube (ubisoft)