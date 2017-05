White Day – Horror Remake kommt in den Westen auf PS4

Dass die Koreaner wissen wie man echten Horror macht, haben bereits zahlreiche Filme bewiesen. Publisher PQube hat heute angekündigt, dass ein Remake eines koreanischen Horror Games White Day im August seinen Weg nach Europa finden wird. PS4 Spieler dürfen also gespannt sein.

White Day kommt auf die PS4

Das Remake zu ROI Games Horror Titel wird euch in eine Schule bei Nacht versetzten. In First Person Ansicht müsst ihr Geistern sowie einem wahnsinnigen Killer entkommen. Dabei stehen euch aber auch immer wieder Puzzle im Weg die es zu lösen gilt. Könnt ihr die Geschichte um die Schule aufdecken? Wer Spiele wie Clock Tower oder Fatal Frame und Silent Hill mochte sollte sich den Titel merken.

Quelle: PQubeGames (via Youtube)