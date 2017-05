Sony – Termin für E3 Pressekonferenz angekündigt

Die E3 rückt in großen Schritten näher und Spielefans auf der ganzen Welt warten ungeduldig auf die Präsentationen. Heute hat Sony seinen Termin für die E3 Präsentation angekündigt. Wer in Deutschland dabei live dabei sein möchte sollte früh aus dem Bett springen.

Sony im üblichen Zeitfenster

Am Montag den 12. Juni findet die Playstation Präsentation statt, für uns in Deutschland ist das der Morgen des 13. Juni um 3:00 Uhr. Es heißt also Wecker stellen oder Vorschlafen wenn ihr live mit anschauen wollt was Playstation zu bieten hat. Gerüchte gibt es ja genug um diverse Titel und Neuankündigungen. Man darf also gespannt sein was wir zu sehen bekommen werden.

Quelle: dualshockers