Gewinnspiel – Wir verlosen 15x Codes (Wert etwa 15€) zu Orcs Must Die! Unchained

Orcs Must Die! Unchained hebt das erfolgreiche Action-Gameplay der Orcs Must Die!-Turmverteidigung mit teamorientierten Funktionen auf eine neue Ebene! Aber werde nicht übermütig, denn es steht noch mehr auf dem Spiel, die Fallen sind blutiger und die Eindringlinge noch grausamer. Du musst zur Höchstform auflaufen und die besten Orkjäger der Welt mitbringen! Orcs Must Die! Unchained ist in der bekannten Welt der unglaublich komischen Fantasy-Vorgänger angesiedelt und spielt Jahre nach dem Finale von Orcs Must Die! 2. Durch die Dutzenden neuen Spalte sind Helden von und fern gekommen, um einen brutalen Krieg über die Herrschaft dieser magischen Tore zu führen. In den Jahren nach Orcs Must Die! 2 haben Maximilian und Gabriella den einst mächtigen Orden wiederaufgebaut. Diesmal bekommen sie es nicht mehr mit der stumpfsinnigen Horde zu tun, die sie schon zweimal besiegen konnten, sondern mit den Unchained, einer organisierten Armee, die von mächtigen Helden angeführt werden.

Das sind die Preise:

Gewinner 01-15: Je ein Code im Wert von etwa 15€für das Spiel Orcs Must Die! Unchained

Jeder Code ist etwa €14 ($15) wert und schaltet folgende Inhalte für das Free-to-Play-Spiel frei:

Helden: Tundra & Smolder

Ausrüstung: Ice Amulet & Flame Bracer

Fähigkeit: Fire Sale

Fallen:: Saw of Arctos x3

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite

2.) Du folgst uns auf Twitter

3.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welcher Free-to-Play-Titel macht dir aktuell am meisten Spaß?

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 15. Mai 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an ICO Partners für die Bereitstellung der Preise.