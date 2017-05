Gewinnspiel – Wir verlosen 15x Codes (Wert etwa 15€) zu Galactic Junk League Cyberpunk

Galactic Junk League ist eine kostenfreie wettbewerbsorientierte Kampfarena, in der man nahezu endlose Möglichkeiten hat, seine eigenen Raumschiffe zusammen zu basteln. Baue, was du willst, fliege, was du willst – im Weltraum. Was früher ein blühendes Universum war ist nunmehr eine postapokalyptische Wüste voller Schrott und die einzige Möglichkeit, sich zu amüsieren, sind fremde Kampfgebiete. Um zu kämpfen und zu zerstören benötigen wir alle uns zur Verfügung stehenden Utensilien modernster Technik aus alten Bauteilen. Kreiere deine Recyclingraumschiffe in jeder von dir gewünschten Größe und Bauarten und kämpfe damit gegen andere Spieler in 7v7 PvP Arenen auf 4 einzigartigen Landkarten. Je mehr du kämpfst, umso bessere Raumschiffe kannst du bauen. Entsperre dir alle Klassen (Rookie, Frigate, Cruiser, Battleship und Destroyer) und grase alle Sektoren ab, um Material für dein ultimatives Raumschiff zu finden.

Das sind die Preise:

Gewinner 01-15: Je ein Code im Wert von etwa 15€für das Spiel Galactic Junk League Cyberpunk

Jeder Code ist etwa €15 wert und schaltet folgende Inhalte für das Free-to-Play-Spiel frei:

1 Vorgefertigtes Cyberpunk-Schiff

3 Bausteine im Cyberpunk-Look

3 Tage Pilotenlizenz

5 Space Whiskeys

300 Space Credits

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite

2.) Du folgst uns auf Twitter

3.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welcher Free-to-Play-Titel macht dir aktuell am meisten Spaß?

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 15. Mai 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an ICO Partners für die Bereitstellung der Preise.