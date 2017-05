Far Cry 3 – Hat Ubisoft ein Remaster angedeutet?

In der Far Cry Reihe ist wohl kein Teil so beliebt wie der dritte Ableger. Doch seit dem Release von Far Cry 3 sind mittlerweile mehr als viereinhalb Jahre vergangen. Doch nun könnte Ubisoft ein Remaster, des beliebten Ego Shooters angekündigt haben. Auf der hauseigenen Facebook Seite hat Ubisoft ein Bild von Rook Island mit den Worten „An island we never really left.“ veröffentlicht. Mit diesem Bild kann man nun spekulieren. Die Worte, man habe die Insel nie wirklich verlassen, könnte darauf schließen lassen, dass ein neuen Ableger mit dem Setting oder ein Remaster uns bevor steht. Doch es könnte auch einfach bedeuten, dass Ubisoft uns den dritten Teil noch einmal ins Gedächtnis rufen wollte. Wie dem auch sei, ob nun ein neuer Ableger, ein Spinoff, oder ein Remaster für aktuelle Plattformen angeteasert wurde, über neue Entwicklungen halten wir euch auf dem laufenden.

Quelle: Facebook (Ubisoft)