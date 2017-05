Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Mario Kart 8: Deluxe plus Joy-Con-Lenkrad-Paar

Das umfangreichste und zugänglichste Mario Kart-Spiel überrascht mit neuen Spielmodi und Charakteren, Online-Rennen und vielem mehr. Motoren starten, Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten und fertig machen für packende Renn-Action, wie man sie nur mit Mario Kart erlebt. Das ist das Motto aller Nintendo-Fans, wenn am Freitag, dem 28. April, Mario Kart 8 Deluxe europaweit über die Startlinie rast. Ob mit der ganze Familie vor dem heimischen Fernseher, mit Freunden im Park, bei einem Kumpel zuhause oder online mit Spielern aus aller Herren Länder. Zusätzlich zu den 48 Strecken, den lokalen und Online-Rennen für mehrere Teilnehmer und dem neuen Schlacht-Modus bietet Mario Kart 8 Deluxe fünf Geschwindigkeitslassen zur Auswahl, darunter das super-schnelle 200-ccm-Rennen. Damit nicht genug, ist das Spiel auch noch mit einer Vielzahl von amiibo kompatibel. Und schließlich erlaubt es die einzigartige Wandlungsfähigkeit von Nintendo Switch, die rasante Action auf die unterschiedlichste Art und Weise zu genießen.

Passend zum Release von Mario Kart 8: Deluxe verlosen wir zusammen mit Nintendo zwei Exemplare des Spieles.

Das sind die Preise:

Gewinner 01: 1x Mario Kart 8: Deluxe plus Joy-Con-Lenkrad-Paar

Gewinner 02: 1x Mario Kart 8: Deluxe plus Joy-Con-Lenkrad-Paar

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.