Elder Scrolls Online: Morrowind – Trailer zeigt Vvardenfell

Am 06. Juni 2017 erscheint zu Bethesdas Elder Scrolls Online die Erweiterung „Morrowind“ für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One. In einem Video zeigen die Entwickler die Region Vvardenfellv und sprechen über den Nostalgie-Wert der Erweiterung. Die Spieler können viele Orte aus dem RPG-Klassiker erneut besuchen. Elder Scrolls III erschien vor 15 Jahren für PC und Xbox.

In ESO: Morrowind könnt ihr Vvardenfell 700 Jahre vor den Ereignissen aus TES III erleben. Helft dem Halbgott Vivec dabei, sicherzustellen, dass das Morrowind, an das ihr euch erinnert, existieren wird. (…) In ESO: Morrowind könnt ihr (…) an vertraute Orte zurückkehren, beispielsweise die Aschlande, Tel Mora und die Bitterküste.

Laut Bethesda bleiben die Systemanforderungen des Hauptspiels für die Erweiterung erhalten.

PC-SYSTEMANFORDERUNGEN

Minimum:



Windows 7 32-bit; Intel Core i3 540 oder AMD A6-3620

3 GB Arbeitsspeicher

85 GB freier Festplattenspeicherplatz

Mit DirectX 11 kompatible Grafikkarte mit mindestens 1 GB RAM (NVIDIA GeForce 460 / AMD Radeon 6850) oder besser

Mit DirectX kompatible Soundkarte

Internet-Breitbandverbindung





Empfohlen:



Windows 7 64-bit

Intel Core i5 2300 oder AMD FX4350

8 GB Arbeitsspeicher

85 GB freier Festplattenspeicherplatz

Mit DirectX 11 kompatible Grafikkarte mit mindestens 2 GB RAM (NVIDIA GeForce GTX 750 oder AMD Radeon HD 7850) oder besser





MAC-SYSTEMANFORDERUNGEN

Minimum:



OS X 10.9; Intel Core i3 540 oder besser

4 GB Arbeitsspeicher

85 GB freier Festplattenspeicherplatz

AMD Radeon 5870 (1GB RAM) mit OpenGL 4.1

Internet-Breitbandverbindung





Empfohlen:



OS X 10.11

Intel Core i5 2500S oder besser

8 GB Arbeitsspeicher

85 GB freier Festplattenspeicherplatz

AMD Radeon HD 7870 oder besser mit OpenGL 4.1

Quelle: BethesdaSoftworksDE (via Youtube-Video), 4Players