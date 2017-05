Darksiders 3 – Amazon und PSN leaken neuen Teil

THQ hat mit der Darksiders Reihe einige Action Fans begeistern können. Lange war die Zukunft der Reihe um die apokalyptischen Reiter in der Schwebe. Jetzt haben Amazon und der Playstation Store Darksiders 3 geleakt und den Namen der neuen Heldin verraten.

Darksiders 3 diesmal mit weiblichem Hauptcharakter

Im nächsten Teil werden wir mit Fury spielen. Mit Magie und Peitsche müsst ihr die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen. Fury hat die Aufgabe die 7 Todsünden zu bezwingen und durchquert dabei eine offene, sich stetig verändernde Welt. Als Platzhalterdatum gibt Amazon den 31. Dezember 2018 an. Im PSN jedoch findet sich eine Darksiders Fury’s Collection – War and Death für 19,99€ die ab sofort erhältlich ist. Inwiefern Fury in dieser Collection enthalten ist wird allerdings nicht genannt.

Quelle: Amazon