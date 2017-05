Call of Duty: Modern Warfare Remaster – Kommt eine eigenständige Fasssung?

Bereits seit dem Launch von Call of Duty: Infinite Warefare im Herbst letzten Jahres gibt es Gerüchte um ein eigenständigen Release von Call of Duty: Modern Warfare Remaster. Diese ist eigentlich nur Bestandteil der Infinite Warfare – Legacy Edition. Doch nun verdichten sich die Anzeichen, dass der Publisher einen eigenständigen Release der Remaster Fassung plant. So heizt nun ein Eintrag beim Spiele-Leihanbieter Gamefly, die Gerüchteküche noch einmal ordentlich auf. Denn dieser listet das Spiel nun einzeln für den 20. Juni 2017 für die Playstation 4 und den 20. Juli 2017 für die Xbox One. Der eine Monat Zeitunterschied ist durch die einmonatige Zeitexklusivität der Sony Plattform durchaus möglich.

Allerdings wurde der Produkteintrag mittlerweile vom Netz genommen. Jedoch gibt es zahlreiche Screenshots des Eintrages. Publisher Activision hat bislang zu den Gerüchten keine Stellung genommen. Spätestens auf der diesjährigen E3, welche in wenigen Wochen stattfindet, werden wir wohl mehr erfahren.

Quelle: charlieintel.com