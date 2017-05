NES Classic Mini – Verkaufszahlen bekannt gegeben

Nintendos kleine Konsole der NES Classic Mini erfreute sich vor einigen Monaten, als sie erschien große Beliebtheit. So kam es sogar vor, dass zeitweise die Mini Konsole bei einigen Händler ausverkauft war. Nun hat sich Nintendo-of-America-Präsident Reggie Fils-Aime gegenüber der Time im Bezug zu den Verkaufszahlen geäußert. Demnach lagen die Auslieferungszahlen vor einigen Monaten noch bei 1,5 Millionen Exemplaren. Mit dem heutigen stand konnte die Konsole 2.3 Millionen mal ausgeliefert werden. Da die Konsole als vergriffen gilt, können diese Zahlen auch gleich als verkaufte Einheiten betrachtet werden. Auch auf die Möglichkeit, ob der NES Classic Mini noch einmal produziert wird, nahm der Reggie Stellung. Demnach verstehe Nintendo, dass die Kunden frustriert darüber seien, die NES Classic Mini nicht mehr im Handel kaufen zu können. Das Unternehmen will sich lieber auf andere Schlüsselbereiche konzentrieren, vor allem da man nicht über unbegrenzte Ressourcen verfüge.

Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System ist am 10. November 2016 in Japan und am 11. November 2016 in Europa und Nordamerika erschienen.

Quelle: time.com