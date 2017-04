Bethesda – Deutet zwei neue Spielankündigungen für E3 an

So wie es aussieht, wird Bethesda Softworks gleich zwei neue Spiele in einer Pressekonferenz auf der diesjährigen E3 ankündigen. Denn viele Pressevertreter bekamen eine Einladung ins Bethesdaland – ein Freizeitpark im Bethesda-Theme.

Auf der Karte des Freizeitparks sind verschiedene Bereiche zu erkennen, die auf Spiele wie Dishonored, Prey, The Elder Scrolls, DOOM, Quake und Fallout schließen lassen. Zu diesen Spielen gesellen sich zwei geschlossene Bereich, die noch fertiggestellt werden müssen. Laut Meinungen der Fans könnte es sich bei den Baustellen um ein neues Wolfenstein-Spiel sowie ein Nachfolger von The Evil Within. Auch ein neuer Teil von Rage wäre denkbar. Möglicherweise wird auch eine komplett neue Marke vorgestellt, bis zur E3 müssen wir uns wohl noch gedulden. Bereits im Februar 2017 wurde bekannt, dass Bethesda an sieben Spielen gleichzeitig werkelt.

Die Pressekonferenz von Bethesda findet am 11. Juni 2017 um 19:00 Ortszeit in Los Angeles statt. In Deutschland kann das Spektakel am 12. Juni um 04:00 morgens verfolgt werden.

Quelle: Bethesda Softworks