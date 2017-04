WoW Legion – Legendary Upgrate

In der aktuellen Fragen & Antworten Runde mit Community Manager Josh Allen und Game Director Ion Hazzikostas wurde auch das Thema der Legendaries aufgegriffen. So wurde unter anderem beantwortet dass Legendaries mit dem Start des Schlachtzuges „Grabmal des Sargeras“ die Gegenstandsstufe 970 erhalten werden. Wie schon beim Upgrade von 910 auf 940, werden die Legendaries mit dem alten Wert, durch eine Questreihe aufgewertet werden können. Dies soll auch bei Legendaries mit Stufe 910 funktionieren. Spieler die dann alle „alten“ Legendaries aufgewertet haben, werden die entsprechende Quest nicht mehr sehen können, so die Entwickler. Den ganzen Stream der Q&A Runde haben wir natürlich nachfolgend für euch:

Live-Video von Warcraft auf www.twitch.tv anzeigen

Quelle: worldofwarcraft