The Caligula Effect – Release Verzögerung und Battle Trailer

Schon in wenigen Tagen erwartet uns mit The Caligula Effect ein JRPG, an dem bekannte Namen der Persona Geschichte beteiligt waren. Ursprünglich für den 2. Mai angekündigt, wird sich der Release aber um ein paar Tage verschieben. Bis dahin gibt es aber einen weiteren Trailer zur Einstimmung.

The Caligula Effect mit interessantem Kampfsystem

Am 9. Mai wird das, stilistisch an Persona 3 erinnernde, JRPG in Europa erscheinen. In einem Trailer wurde zudem das „Imaginary Chain“ Kampfsystem vorgestellt. Strategische Planung der einzelnen Attacken hat große Bedeutung im Spiel was im Trailer deutlich wird. Ihr werdet im Verlauf des Spiels mehr als 500 Charaktere rekrutieren können. Jeder hat dabei seine eigenen Vor und Nachteile und so ist es an euch eine für euch passende Party zusammenzustellen. Aber seht selbst.

Quelle: dualshockers