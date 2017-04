Tekken 7 – Roster wird vorgestellt

Es ist endlich soweit, Bandai Namco gibt einen ersten Blick auf das Roster von „Tekken 7“. Leider kommen damit auch eher schlechte Nachrichten für alle Fans von Roger Jr., denn dieser wird dieses mal bewusst nicht dabei sein. Producer Katsuhiro Harada erklärt den Wegfall von Roger Jr. wie folgt: Es gab vor einige Zeit wohl Proteste bezüglich eines Videos aus Australien, in dem ein Mann einem Känguru ins Gesicht boxt, weil es seinen Hund in den Schwitzkasten nimmt. Harada gab an das sich deswegen viele Leute beschwert haben, sodass man mögliche Probleme in Bezug auf das Spiel lieber von Beginn an vermeiden will.

Känguru wegen Tierschützern entfernt

Mit von der Partie sind dafür aber: Marshall Law, Feng, Bob, Bryan, Devil Jin, Hwoarang, Gigas und Katarina. Alle werden im ersten Trailer Part näher vorgestellt und sie alle haben ihre ganz persönlichen Gründe um am Tekken Turnier teilzunehmen. Tekken 7 erscheint am 2. Juni 2017 für PlayStation 4, PC und Xbox One. DLCs mit Gastcharakteren sollen voraussichtlich noch im Winter 2017 und im Frühjahr 2018 erscheinen.

Quelle: vg247.com