New Nintendo 2DS XL – Nintendo kündigt überraschend neuen Handheld an

Diese Nachricht kommt wie aus dem Nichts: Nachdem seit dem Release der Switch gerätselt wurde, ob Nintendo den reinen Handheldmarkt hinter sich lässt, kommt hier die Antwort. Überraschend hat Big N nämlich den New Nintendo 2DS XL angekündigt. Genau wie der normale 2DS handelt es sich um einen abgespeckten Handheld ohne 3D-Funktion, der aber dennoch alle sonstigen Funktionen des New 3DS beinhaltet.

C-Stick und amiibo-Reader jetzt auch für den zuklappbaren (!!!) 2DS

Die Änderung, welche einem sofort ins Auge fällt, ist die Optik. Jetzt ist auch der 2DS ein klappbarer Handheld und nicht mehr ein klobiger Klotz, ein vielfach kritisierter Schwachpunkt des alten 2DS. Der New 2DS kommt zudem in modischen Designs daher, einmal in blau-schwarz und einmal in orange-weiß. Neben der Optik haben sich auch die Funktionen des normalen New 3DS ins Design eingeschlichen. So besitzt der New 2DS ebenfalls einen C-Stick und einen eingebauten NFC-Reader für amiibo-Figuren. Der New Nintendo 2DS XL erscheint am 28. Juli diesen Jahres.

Quelle: Nintendo Deutschland (Youtube)