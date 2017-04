Gamescom 2017 – Neues Motto „The Heart of Gaming“

Die Veranstalter der diesjährigen Gamescom haben das neue Motto der Kölner Spielemesse bekannt gegeben. Zum ersten mal findet die Gamescom 2017 unter dem neuen Motto „The Heart of Gaming“ statt. In den vorhergegangen Jahren trug die Messe immer das Motto „Celebrate the Games“ und lockte viele Fans der interaktiven Unterhaltungselektronik nach Köln. Mit dem neuen Motto möchten die Veranstalter die Messe noch lebendiger machen und die „Leidenschaft der Fans in den Mittelpunkt stellen“.

Lars Vormann (Head of gamescom) zum Motto-Wechsel: „Sowohl Games als auch die gamescom leben von Vielfalt und Leidenschaft. Wie kein anderes Event bildet die gamescom die gesamte Bandbreite des Mediums ab: Angefangen von der Premiere großer AAA-Titel, über das Cosplay Village, die Social-Media-Bühne und family&friends bis hin zu devcom und dem gamescom congress: Kein anderes Event weltweit rückt Games mit allen Facetten in den Mittelpunkt und wird dabei selbst zum ‚Heart of Gaming‘.“

Quelle: gamescom