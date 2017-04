The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Gewinnt Deutschen Computerspielpreis

Gestern erhielt The Legend of Zelda: Breath of the Wild eine der namhaftesten deutschen Auszeichnungen der Branche: den Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie Bestes Internationales Spiel. Die Preisverleihung, moderiert von Barbara Schöneberger, fand im Rahmen einer feierlichen Gala im historischen Berliner Westhafen statt.

„The Legend of Zelda: Breath of the Wild bietet ein unvergleichbares Open World-Erlebnis, das Spieler für Experimente und Erkundung immens belohnt. Das Rollenspiel entführt Spieler in eine liebevoll gestaltete Welt voller Abenteuer und Rätsel, in der es selbst nach 100 Stunden Neues zu entdecken gibt“, so die 30-köpfige Fachjury des Deutschen Computerspielpreises.

Das Spiel begeistert Fans weltweit

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist am 3. März gleichzeitig mit der neuen Konsole Nintendo Switch erschienen. Nintendo Switch ist die erste TV-Konsole, die sich, einfach indem man sie aus ihrer Station nimmt, als mobile Konsole verwenden lässt. Die Spieler haben mit ihr also die Freiheit, jederzeit und überall in das jüngste Abenteuer der legendären The Legend of Zelda-Serie einzutauchen. Mehr Handlungsfreiheit denn je genießen sie auch innerhalb dieses epischen Spiels: In der Rolle des tapferen Link erkunden sie die unendlichen Weiten des Fantasy-Reichs Hyrule. Aus einem 100-jährigen Schlaf erwacht, muss Link zahllose Rätsel lösen, Prüfungen und Gefahren überstehen und seine Erinnerung zurück gewinnen, um Hyrule vor dem Untergang zu bewahren.

„Wir freuen uns riesig über dieses Votum“, sagt Silja Gülicher, PR Managerin von Nintendo DACH. „Der Deutsche Computerspielpreis gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche hierzulande, und wir sind sehr stolz, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild bei der Jury ebenso gut ankommt wie bei Kritikern und Fans.“

Der Deutsche Computerspielpreis (DCP), der seit 2009 verliehen wird, geht auf eine gemeinsame Initiative der Wirtschaft und des Deutschen Bundestags zurück. Er wird unter anderem vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur unterstützt und gilt als wichtigstes Förderinstrument der deutschen Spielebranche. Über die Preisvergabe entscheidet eine Hauptjury aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Bei ihrer Entscheidung in der Kategorie Bestes Internationales Spiel berücksichtigt sie auch den Erfolg des jeweiligen Titels unter den Fans. Und im Fall von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt es keinerlei Zweifel am enormen Zuspruch der Videospiel-Gemeinde.

Quelle: Deutscher Computerspielpreis