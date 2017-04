Prey – Erste Stunde als kostenlose Demo veröffentlicht

Bethesda hat heute die Erste Stunde von dem Sci-Fi Abenteuer Prey als kostenlose Demo für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. In Prey sind die Spieler die letzte und einzige Hoffnung der Menschheit, sodass man in seine TranStar-Uniform schlüpfen und die Talos I erleben kann.

Desweiteren wurden die Systemanforderungen für den PC bekannt gegeben, sowie andere Details zu Speicherplatz der Konsole und dem Preload. Alle Details haben wir hier für euch zusammengefasst:

Systemanforderungen des PCs

Minimal

Prozessor: Intel i5-2400/AMD FX-8320

Grafikkarte: NVIDIA GTX 660 mit 2 GB/AMD Radeon 7850 mit 2 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB

Empfohlen

Prozessor: Intel i7-2600K/AMD FX-8350

Grafikkarte: NVIDIA GTX 970 mit 4 GB/AMD R9 290 mit 4 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB

Systemanforderungen für Konsole

PlayStation 4

Empfohlener freier Speicherplatz: 42 GB

Xbox One

Empfohlener freier Speicherplatz: 38 GB

Preload

PlayStation 4

Am 29. April um 00:00 Uhr MESZ

Xbox One

Am 27. April um 06:00 Uhr MESZ

PC

Am 3. Mai

Prey erscheint weltweit am 5. Mai für den PC, PlayStation 4 und Xbox One. Dabei handelt es sich um eine zu 100% ungeschnitte Version. Das Spiel wurde von den Arkane Studios entwickelt, die auch schon für Titel wie Dishonored stecken.

Quelle: Bethesda