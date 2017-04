Mario Kart 8 Deluxe – Multiplayer-Rennspaß jederzeit, überall

Das umfangreichste und zugänglichste Mario Kart-Spiel überrascht mit neuen Spielmodi und Charakteren, Online-Rennen und vielem mehr. Motoren starten, Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten und fertig machen für packende Renn-Action, wie man sie nur mit Mario Kart erlebt. Das ist das Motto aller Nintendo-Fans, wenn am Freitag, dem 28. April, Mario Kart 8 Deluxe europaweit über die Startlinie rast. Ob mit der ganze Familie vor dem heimischen Fernseher, mit Freunden im Park, bei einem Kumpel zuhause oder online mit Spielern aus aller Herren Länder.

Vielfältige Multiplayer-Varianten in Mario Kart

Zusätzlich zu den 48 Strecken, den lokalen und Online-Rennen für mehrere Teilnehmer und dem neuen Schlacht-Modus bietet Mario Kart 8 Deluxe fünf Geschwindigkeitslassen zur Auswahl, darunter das super-schnelle 200-ccm-Rennen. Damit nicht genug, ist das Spiel auch noch mit einer Vielzahl von amiibo kompatibel. Und schließlich erlaubt es die einzigartige Wandlungsfähigkeit von Nintendo Switch, die rasante Action auf die unterschiedlichste Art und Weise zu genießen.

So gibt es allein vier Mehrspieler-Varianten:

Bis zu vier Freunde können mit einer einzigen Nintendo Switch gegeneinander antreten – entweder im TV-Modus oder im Tisch-Modus, indem sie die Konsole aus der Nintendo Switch-Station herausnehmen und mit Hilfe des integrierten Aufstellers auf einer ebenen Fläche vor sich platzieren.

Bis zu zwei Spieler, die sich am gleichen Ort befinden, können sich im Online-Modus in packende 12-Spieler-Rennen mit Freunden aus aller Welt stürzen. Für solche Online-Spiele wird ein Nintendo-Account und ein Breitband-Internetanschluss benötigt.

Bis zu acht Spieler im selben Raum können ihre jeweiligen Nintendo Switch-Konsolen vor sich aufstellen und sich über die lokale, kabellose Verbindung zum neuen Mario Kart-Spaß zusammenschließen.

Bis zu zwölf Konsolen im TV-Modus lassen sich zum LAN Play miteinander verbinden. Dabei können pro Nintendo Switch ein oder zwei Spieler aufs Gaspedal treten, insgesamt aber maximal zwölf. Für das LAN Play werden mindestens zwei Konsolen benötigt. Jede Konsole erfordert ein eigenes Exemplar des Spiels und einen USB-LAN-Adapter.

Mario Kart 8 Deluxe ist der bisher umfangreichste, schwerste und gleichzeitig zugänglichste Titel einer der populärsten Spielserien überhaupt. Wenn er am 28. April in den Handel kommt, starten die Karts in eine neue, heiße Saison.

Quelle: Nintendo