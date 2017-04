Gundam Versus – Beat’em Up erscheint in Europa

Die Gundams waren schon oft Quelle für Videospiele. Leider haben nur wenige Spiele es aus dem japanischen Markt heraus geschafft. Gundam Versus macht sich aber schon bereit den Westen zu erobern. Also ab ins Cockpit und das Energieschwert gezückt.

Robo Fights mit Gundam Versus

Das Gundam Beat’em Up wird euch Fights 2 vs. 2 oder 3 vs. 3 ermöglichen. Durch eine weltweite Rangliste könnt ihr ebenfalls den besten Gundam Piloten der Welt herausfordern. Jede Menge Gundams werden euch dabei mit spezieller Fähigkeiten zur Verfügung stehen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest aber im Herbst wird soll es los gehen.

Quelle: Bandai Namco Entertainment Europe