War of Crown – Ab heute für Mobilgeräte erhältlich

Das von Asone Games entwickelte und von Publisher Gamevil herausgebrachte Strategie-RPG War of Crown ist ab sofort im App Store und auf Google Play erhältlich. Im Anime-Stil werden rundenbasierte Kämpfe in Arenen im typischen Schachbrett-Stil ausgefochten. Dabei können entweder die verschiedenen Fähigkeiten der Helden oder aber auch die Eigenschaften des Terrains genutzt werden. Der Einzelspieler-Storymodus enthält 15 Kapitel. Im Multiplayer widerum können Spieler in 5er-Teams im Echtzeit-PvP gegeneinander antreten, was laut Gamevil dank ausgefeilter Servertechnologie blitzschnell und ohne Probleme vonstatten gehen soll.

Quelle: Gamona, Gamevil Europe (via Youtube-Video)