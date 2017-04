Playstation Plus – Line Up für Mai vorgestellt

Der April ist fast vorbei und neue Titel für Playstation Plus Nutzer kündigen sich an. Die Liste der neuen Spiele für den aktuellen Monat wurden vorhin veröffentlicht.

Playstation Plus im Mai

In diesem Monat könnt ihr Telltale’s Tales from the Borderlands das unterhaltsame Adventure erleben. Mit Aliennation erhaltet ihr einen gelungenen Koop Shooter. Ab dem 02.05.2017 könnt ihr die Spiele herunterladen. Die volle Liste der Titel findet ihr hier:

– Alienation (PS4)

– Tales from the Borderlands (PS4)

– Blood Knights (PS3)

– Port Royale 3: Pirates and Merchants (PS3)

– Laser Disco Defenders (PS Vita)

– Type: Rider (PS Vita)

Quelle: Youtube ( Playstation)