Forza Horizon 3 – Hot Wheels-Erweiterung erscheint am 9. Mai

In Kürze sorgen heiße Reifen und waghalsige Stunts für brodelndes Adrenalin, denn die zweite große Erweiterung Forza Horizon 3 Hot Wheels erscheint exklusiv auf Xbox One und Windows 10 PC. In der neuen Erweiterung kann man in ein brandneues Gebiet in Australien reisen. Schnallt euch besser an, denn in den neuen Gebieten sind Loopings, Stunts und Korkenzieher an der Tagesordnung. Sechs Inseln vor der Küste Australiens, verbunden über ein Netz aus Hot Wheels-Strecken, laden zu Hochgeschwindigkeits-Stunts ein – und das oft hunderte Meter über dem Erdboden.

Hot Wheels in Forza Horizon 3

Für den besonderen Kick sorgen Geschwindigkeits-Boosts, Half-Pipes und sogar ein riesiger Dinosaurier-Roboter. Die Welt von Forza Horizon 3 Hot Wheels enthält eine neue Kampagne, in denen man an unzähligen Events teil nimmt. Dazu warten 28 frische Xbox Live Achievements, insgesamt 500 Punkte für den Gamerscore und zehn neue Fahrzeuge, zuzüglich neuer Scheunenfunde. Unter den neuen Autos sind bekannte Klassiker wie der Twin Mill, der Rip Rod und der Boneshaker.

Am 9. Mai erscheint die neue Erweiterung für Forza Horizon 3 für die Xbox One und Windows 10 PC.

Quelle: Microsoft