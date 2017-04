Shin Yomawari – Nippon Ichi kündigt Sequel zu Vita Titel an

Yomawari Night Alone konnte im letzten Jahr mehr als überzeugen und hat viele Fans in der Vita Community gefunden. Wie es scheint war der Titel allerdings nicht nur ein Erfolg bei den Fans, denn jetzt wurde das Sequel Shin Yomawari offiziell bestätigt.

Es wird wieder dunkel in Shin Yomawari

Nippon Ichi Software wird den Nachfolger des Horror Titels mit der süßen Optik, diesmal für PS4 und Playstation Vita herausbringen. Die Map soll dabei doppelt so groß sein wie im Vorgänger. Zwei junge Mädchen, Yui und Haru, verlaufen sich in den Bergen auf dem Weg zu einem Feuerwerk. Als die beiden versuchen einander wiederzufinden, finden sie sich auf einmal in einer nächtlichen Stadt wieder. In Japan erscheint der Nachfolger schon am 24. August

Quelle: Gematsu