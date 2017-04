Marvel vs. Capcom Infinite – Releasetermin und weitere Details bekannt gegeben

Marvel Fans und Capcom Freunde sind schon ganz gespannt auf den neuen Prügler Marvel vs. Capcom Infinite. Doch Infos zu diesem Spiel sind bisher recht rar gesät. Bis jetzt. Denn Capcom hat nun allerlei Infos zum Spiel bekannt gegeben. So zum einen den Releasetermin. Demnach erscheint das Prügelspiel am 19. September 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC. Zusätzlich zu dem Termin hat Capcom noch weitere Infos veröffentlicht. Bei den Modi wird es frei formbare 2-vs-2-Teamkämpfe und eine Vielzahl von verschiedenen Einzelspieler-Modi geben Zudem kündigte man ein reichhaltiges Angebot an Multiplayer-Inhalten.an. Desweiteren wird es einen cinemastisch inszenierten Storymodus geben, bei dem die bekannten Helden und Schurken Seite an Seite kämpfen. In diesen gilt es Ultron Sigma, verschmolzen aus Sigma aus dem Capcom-Universum, sowie Ultron aus dem Marvel-Universum, zu besiegen. Neben den bereits angekündigten Helden hat Capcom nun weitere Helden und Schurken für das Spiel hinzugefügt:

Ultron

Hulk

Thor

Hawkeye

Rocket Raccoon

Chun-Li

Strider Hiryu

Chris Redfield

Marvel vs. Capcom: Infinite – Story Trailer

Wer das Spiel vorbestellen möchte, kann dies für alle Plattformen ab heute tun. Publisher Capcom hat für den kommenden Beat Em Up Hit eine Deluxe Edition angekündigt. Diese wird neben dem Hauptspiel auch einen Character Pass beinhaltet. Dieser liefert Zugriff auf sechs komplett neue Charaktere, die jedoch nach dem Release veröffentlicht werden. Wie üblich gibt es auch zum Spiel diverse Vorbesteller Boni, die sowohl bei der Standard als auch bei der Deluxe Fassung gleich sind. So erhalten Vorbesteller des Spiels zwei zusätzliche Kostüme (Gladiator Hulk, Mega Man Command Mission X). Neben den beiden Editionen wird es noch eine Collector’s Edition aus dem Hause TriForce geben. Diese wird mit Premium-Dioramen der Charaktere Iron Man, Captain Marvel, Mega Man X und Chun-Li sowie eine mit sechs Infinity-Stone-Replika gefüllte Schatulle enthalten.

Quelle: YouTube (Capcom)