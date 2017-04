Bluepoint Games – Bisher unangekündigtes Remake in Arbeit

In Sachen Remaster und Remakes hat sich Bluepoint Games eine Menge Respekt verschafft. Das Studio brachte unter anderem die Nathan Drake Collection oder auch Gravity Rush Remastered auf die PS4. Aktuell scheint Bluepoint aber an einen neuen Projekt zu arbeiten.

Im LinkedIn Profil des Technical Directors Peter Dalton findet sich der Eintrag, dass Bluepoint gerade an einem „weiteren unangekündigten Projekt arbeitet, welches die Massen erfreuen soll“. Um was es sich dabei handelt wird möglicherweise auf der E3 enthüllt.

We are passionately at workremaking a classic for current-gen game systems, growing our capabilities as a team and raising the bar for what fans anticipate from us.