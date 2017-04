Ys VIII Lacrimosa of Dana – PS4 Version erreicht Goldstatus

Mit Ys VIII Lacrimosa of Dana erwartet uns ja ein weiterer Teil der beliebten Ys Reihe. Nihon Falcom hat via Twitter nun gute Nachrichten verbreitet was die PS4 Fassung angeht. Einem Release, zumindest in Japan, sollte danach nichts mehr im Wege stehen.

PS4 und Vita Version von Ys VIII Lacrimosa kommen nach Europa

Via Twitter hat Nihon Falcom bestätigt, dass die Entwicklung der PS4 Version abgeschlossen ist und damit Goldstatus erreicht wurde. In Japan soll das Action RPG am 27. Mai erscheinen, nachdem die Vita Version in Japan schon erhältlich ist. Europa soll dann Ende des Jahres mit Versionen für PS4, PS Vita und PC versorgt werden.

Quelle: @nihonfalcom (via Twitter)