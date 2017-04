Sword Art Online Hollow Realization – Erster DLC erscheint im Mai

Es ist schon länger bekannt, dass das Spiel Sword Art Online: Hollow Realization mit weiteren DLCs verorgt wird. Doch nun gab Bandai Namco konkretere Hinweise zum ersten von insgesamt drei DLCs. Der erste Teil der Abyss of the Shrine Maiden-Storyline heißt Explorer of Illusory Mists und wird am 16. Mai 2017 für PlayStation 4 und Vita erscheinen.

In diesem DLC begleitet ihr Kirito, Asuna und den Rest der Truppe. Auf Schloss Aincrad ist eine neue Stage erschienen, in der es ganz schön heiß hergeht. Denn lodernde Flammen, Magma und Hitzewellen sollen den Schauplatz ausmachen. Am Ende der Stage wartet als Endboss der purpurrote Dämon Bane. Doch während ihr euch durch die Stage schlagt, bekommt Premiere plötzlich Kopfweh und eine mysteriöse Gestalt taucht auf.

Neben der Hauptgeschichte könnt ihr auch die Heroine Quest bestreiten, in der ihr Asuna, Lisbeth, Silica und Premiere zu den Heldinnen des ersten Kapitels machen könnt. Bei der Quest Enigma Order könnt ihr mit den Items und Fertigkeiten Fuse Paragon, Mystic und Ultana GP Order eine schier unbändige Macht aneignen. Der zweite Teil der Abyss of the Shrine Maiden-Storyline, der im Verlauf des Jahres zur Verfügung stehen wird, wird in einer Eiswelt spielen. Im dritten Teil sollen die Charaktere Alice und Eugeo freigeschaltet werden können.

