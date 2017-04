Summer Games Done Quick – Stundenplan aller Speedruns steht

Awesome Games Done Quick und Summer Games Done Quick sind die wohl bekanntesten Charityaktionen, die live auf Twitch gestreamt werden. Jährlich werden bei den beiden Veranstaltungen Millionen für den guten Zweck eingenommen, sei es für Ärzte ohne Grenzen oder die Krebshilfe. Auch dieses Jahr werden im Sommer wieder etliche Spiele in möglichst kurzer Zeit durchgespielt, um während des Events die Spenden der zahlreichen Zuschauer zu sammeln. Und welche Spiele wie und wann gespielt werden, steht jetzt fest.

Breath of the Wild nur als Bonus

Summer Games Done Quick präsentiert nicht nur Speedruns älterer Titel, auch viele neue Vertreter stehen auf der Liste. So werden unter anderem Nier:Automata und Dark Souls 3 in Höchstgeschwindigkeit durchgezockt. Nicht mit von der Partie ist Breath of the Wild. Als einer der am meist gehypeten Titel wurde ein Run zwar erwartet, in diesem Jahr erhält es jedoch nur einen Platz als „Bonusspiel“. Es steht also nicht im Zeitplan und wird an irgendeinem Zeitpunkt für ca. 60 Minuten präsentiert. Summer Games Done Quick geht vom 02. bis zum 09. Juli.

Quelle: Polygon / gamesdonequick