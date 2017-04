Cities: Skylines – Kommt eine PS4 Version?

Die Städte Simulation Cities: Skylines begeistert derzeit etliche Spieler auf der Xbox One und dem PC. Auch in unserem Test (Cities: Skylines – Test zur wahren Städtesimulation) schnitt das Spiel gut ab. Während auf den genannten Plattformen bereits seit Monaten fleißig Städte gebaut werden, müssen Playstation 4 Besitzer derzeit darauf verzichten. Doch das könnte sich bald ändern. Darauf weist zumindest eine Prüfung der Altersfreigabe durch das brasilianische Classification Board hin. Jedoch hat Publisher Koch Media bislang keine Stellung zu diesem Gerücht genommen. Sollte diese jedoch stimmen, dürften wir mit weiteren Infos in naher Zukunft rechnen.

Quelle: portal.mj.gov.br