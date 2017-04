Two Worlds 2 – DLC „Call of Tenebrae“ erscheint nach mehr als 6 Jahren

Mehr als sechs Jahre sind vergangen, seit Entwickler TopWare Interactive das Rollenspiel Two Worlds 2 herausbrachte. Nun erscheint aber der DLC Two Worlds 2: Call of Tenebrae. Alexandra Constandache, CEO bei TopWare Interactive, äußerte sich dazu in einem Interview wie folgt:

Als wir die Entwicklung für Two Worlds 2: Call of Tenebrae im Frühjahr 2016 starteten, unterschätzten wir, wie sehr sich unser Team darüber freuen würde, wieder in die Welt von Antaloor zurückzukehren. Es hat länger gedauert, als wir gedacht haben, aber wir haben ein mehr als zehnstündiges Abenteuer geschaffen, das fast als großer Release gilt. Weil Call of Tenebrae so groß geworden ist, haben wir uns dazu entschieden, es als Addon zu Two World 2 zu veröffentlichen. Dazu kommt aber auch eine Standalone-Version für alte und neue Spieler.

Ende 2017 wird auch ein weiter DLC, ebenfalls als Teil des Season Pass, erscheinen. Call of Tenebrae ist einzeln für etwa 15 Euro erhältlich, Besitzer des Grundspiels können bei dem Kauf des DLC jedoch 5 Euro sparen. Two Worlds 2 ist seit dem 09. November 2010 für PS3, PC und Xbox 360 auf dem Markt.

